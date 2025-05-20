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Транспортные полицейские Крыма задержали симферопольца - подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере

Транспортные полицейские Крыма задержали симферопольца — подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:05 20.05.2025

Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 34-летнего местного жителя в районе железнодорожной станции Симферополь.

В ходе личного досмотра в поясной сумке мужчины полицейские обнаружили сверток, в котором находилось 40 полимерных пакетиков с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно экспертно-криминалистическому исследованию изъятое является наркотическим средством эфедрон массой около 55 граммов, что является крупным размером.

Установлено, что подозреваемый неоднократно судим за аналогичные преступления и в настоящее время отбывает наказание в виде принудительных работ.

Транспортные полицейские Крыма задержали симферопольца - подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере

Следственным отделом Крымского ЛУ МВД России на транспорте в отношение задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление», п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанного гражданина.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт

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