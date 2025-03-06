Трем защитницам Отчизны присвоили звание Почётный гражданин Ялты

Провели заседание комиссии по предварительному рассмотрению материалов о присвоении звания. Кандидатуры трёх наших ветеранов поддержаны единогласно. В Год защитника Отечества и в преддверии празднования 80-летия Великой Победы максимальное внимание уделяем нашим героическим участникам боевых действий, подарившим нам мирное небо, — заявил Глава муниципального образования городской округ Ялта-председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Все кандидаты заслуженные, прошедшие через фронт и лишения военных лет.

На счету Антонины Фёдоровны тысячи спасённых жизней. Будучи медсестрой эвакуационного госпиталя, она участвовала в боях на Кавказе, в Чехословакии, Польше. В победном 45-м переехала в Ялту. Мария Адамовна мечтала стать лётчицей, но после, того как родной Белогорск оккупировали нацисты, стала связной в партизанском отряде. Воевала до самого освобождения Крыма. Участницей боевых действий была и Тамара Фёдоровна. Каждая из этих женщин – настоящий пример отваги, героизма и любви к Родине! Низкий поклон и крепкого здоровья каждой, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко.