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Трем защитницам Отчизны присвоили звание Почётный гражданин Ялты
иллюстрация: пресс-служба администрации Ялты

Трем защитницам Отчизны присвоили звание Почётный гражданин Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 16:42 06.03.2025

Кандидатуры единогласно поддержаны комиссией и утверждены решением сессии.  Это ветераны Великой Отечественной войны Антонина Федоровна Крапива, Мария Адамовна Чалухиди и Тамара Фёдоровна Чистякова.

Провели заседание комиссии по предварительному рассмотрению материалов о присвоении звания. Кандидатуры трёх наших ветеранов поддержаны единогласно. В Год защитника Отечества и в преддверии празднования 80-летия Великой Победы максимальное внимание уделяем нашим героическим участникам боевых действий, подарившим нам мирное небо, — заявил Глава муниципального образования городской округ Ялта-председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский. 

Все кандидаты заслуженные, прошедшие через фронт и лишения военных лет.

На счету Антонины Фёдоровны тысячи спасённых жизней. Будучи медсестрой эвакуационного госпиталя, она участвовала в боях на Кавказе, в Чехословакии, Польше. В победном 45-м переехала в Ялту. Мария Адамовна мечтала стать лётчицей, но после, того как родной Белогорск оккупировали нацисты, стала связной в партизанском отряде. Воевала до самого освобождения Крыма. Участницей боевых действий была и Тамара Фёдоровна. Каждая из этих женщин – настоящий пример отваги, героизма и любви к Родине! Низкий поклон и крепкого здоровья каждой, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко. 

Напомним, Звание «Почётный гражданин» присваивают всем ветеранам Великой Отечественной войны по предложению Минобороны. Инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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