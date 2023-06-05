Трещина в потолке, аварийная подпорная стена: какие обращения граждан на контроле губернатора Севастополя

Сегодня в ходе аппаратного совещания в Правительстве Севастополя обсудили обращения граждан в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», которые собрали аналитики Центра управления регионом. На их основе губернатор Михаил Развожаев дал ряд поручений и. о. заместителя губернатора Евгению Горлову.

Первое – это на Большой Морской, 15 Фонд капитального ремонта проводит кровельные работы. У жительницы трещина пошла в потолке. Срочно разберитесь, примите все меры, чтобы, не дай Бог, ничего не случилось, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

По словам Евгения Горлова, с заявителем уже встретились, подрядная организация выполнит все необходимые работы. Михаил Развожаев поручил разобраться в ситуации сегодня.

Второе – это Гоголя, 42а. Демонтировали гаражи металлические, обнажилась подпорная стенка, которая в аварийном состоянии, угрожающем. Тоже посмотрите. Примите хотя бы временные меры по укреплению, пока будет запланирована к ремонту, — отмечает губернатор.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной с деятельностью органов власти, можно на их официальных страницах во ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» — сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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