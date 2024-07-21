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Тревожное воскресенье: ночью и рано утром отбил ракетную атаку и налет БпЛА
Фото: Телеграм-канал В.Сальдо

Тревожное воскресенье: ночью и рано утром Крым отбил ракетную атаку и налет БпЛА

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:12 21.07.2024

В ночь на воскресенье 5 дронов ВСУ были сбиты российскими средствами ПВО на подлете к Республике Крым.

В течение прошедшей ночи, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БпЛА перехвачены в акватории Черного моря, – сообщили в Минобороны РФ.

«Второй волной» воздушной атаки в ход пошли западные ракеты.

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Утром были сбиты две ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью – враг пытался атаковать Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым, – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

И уточнил, что осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

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