Три курортных комплекса Крыма присоединились к мероприятиям Национального проекта «Производительность труда»

Уже три курортных комплекса — это санаторий «Форос», курорт Mriya Resort&SPA, отель Riviera Sunrise Resort &SPA в Крыму вошли в этот проект, что поможет предприятиям повысить эффективность труда сотрудников, внедрить инновационные технологии и модернизировать санаторно-курортную деятельность. Среди других мер поддержки – обучающая программа по выходу компаний на экспорт, профессиональная переподготовка сотрудников, аудит рабочих мест и доступ к цифровым сервисам для бизнеса, — цитирует пресс-служба Сергея Гулюк.

Ранее, в марте 2024 года, предприятия сферы туризма были включены в поддержку Национального проекта «Производительность труда». Речь идет о гостиницах, санаторно-курортных организациях, турагентствах и туроператорах, парках культуры и отдыха и т.п. с годовой выручкой от 180 млн рублей.

Для участия в нацпроекте можно подать заявку на сайте https://производительность.рф./ В рамках нацпроекта предприятия могут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда. Эксперты помогают провести аудит рабочих мест, систематизировать работу персонала, обучить методам бережливого производства, повысить конкурентоспособность, создав индивидуальные решения по росту производительности труда, снизив потери и тем самым повысив прибыль предприятия.

По словам замминистра, важной составляющей этого национального проекта, как и Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» является снижение кадрового дефицита в отрасли, создание в Крыму соответствующего центра компетенций и образовательного кампуса на базе Крымского федерального университета, подготовка и переподготовка кадров с учетом возрастающих потребностей отрасли.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Республики Крым