Трудные времена? А за услуги ЖКХ платить надо. Иначе — неустойки, отключения, да и квартиры можно лишиться

Вопрос о том, что будет, если не платить за ЖКУ, встречается довольно часто. В материале портала Юридические тонкости все возможные последствия этого — с учетом недавних изменений, которые произошли в законодательстве и судебной практике.

Итак, что теперь грозит тем, кто не платит за коммунальные услуги?

Во-первых, на сумму задолженности будет теперь начисляться существенно возросшая неустойка.

По закону за не оплаченный вовремя счет за ЖКУ должник должен дополнительно выплатить пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня после наступления срока платежа.

Если долг так и не будет погашен, с 91-го дня неустойка повысится — до 1/130 ставки ЦБ РФ (ст. 155 ЖК РФ).

Обратите внимание, что размер неустойки прямо зависит от величины ключевой ставки ЦБ РФ — а она, как известно, 28 февраля резко возросла: с 9,5% до 20%.

Поэтому долг по квартплате теперь обойдется весьма недешево: в первые три месяца — по 0,07% в день, а далее — по 0,15% в день.

Пени начисляются до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена, — так что с такими процентами очень скоро неустойка может стать намного больше, чем сам долг.

Недавно был принят закон, который позволяет Правительству РФ в 2022 году устанавливать особые правила начисления и уплаты пени за неоплаченные ЖКУ (Закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ).

Поэтому есть все основания полагать, что в ближайшее время будут введены какие-то ограничительные меры для минимизации последствий резкого увеличения ключевой ставки ЦБ для коммунальных должников.

Но когда это произойдет — неизвестно, тогда как пени по повышенной ставке идут уже сейчас.

Во-вторых, помимо неустойки, коммунальщики часто прибегают к такой кардинальной мере, как отключение соответствующего ресурса должнику.

Верховный суд РФ в свое время подтвердил, что отключение вполне допустимо с точки зрения закона — но при условии, что:

долг возник за ту коммунальную услугу, которую не запрещено отключать (а прямо запрещается отключать холодную воду и отопление, косвенно — согласно судебной практике (ВС РФ, дело № 47-АД19-2) — запрещено перекрывать канализацию),

и должника надлежащим образом уведомили о предстоящем отключении (согласно практике ВС РФ, это должно быть письменное уведомление, врученное ему лично под роспись — определение № 302-ЭС19-9896).

Таким образом, за не оплаченный вовремя счет гражданин сейчас рискует остаться без электричества, газа или горячей воды.

Но коммунальщики не вправе отключать тот ресурс, по которому нет задолженности (условно, отключение электричества за неоплату содержания общедомового имущества, будет незаконным и суд отменит такую меру).

В-третьих, неоплаченный долг грозит судебным взысканием. А с учетом разъяснений Минстроя, где подтвердили право коммунальных организаций нанимать для взыскания долгов третьих лиц по агентскому договору, гражданину придется еще и оплачивать стоимость таких услуг в виде судебных расходов (Письмо № 41140-ОЛ/04).

Взысканный долг могут удерживать в равной степени со всех, кто прописан в жилом помещении, т. к. они отвечают за оплату ЖКУ солидарно, наравне с собственником или нанимателем жилья (ст. 31 ЖК РФ).

В-четвертых, коммунальные долги в ряде случаев могут и вовсе привести к потере квартиры. Из муниципального жилья должника могут выселить по решению суда, если он не оплачивает ЖКУ более 6-ти месяцев подряд (ст. 83, 90 ЖК РФ).

На квартиру, которая находится в собственности гражданина, могут обратить взыскание за неоплаченные им долги за ЖКУ, если:

у него нет доходов и другого имущества, за счет которого можно погасить задолженность, а квартира не является для должника единственным жильем.

Недавно Верховный суд РФ подтвердил, что даже дорогостоящее имущество можно продать за долги, если нет иных вариантов для их оплаты (ВС РФ, дело № 18-КГ21-38-К4),

либо даже если это единственное жилье должника — в том случае, когда суд установит, что он скрывает свои фактические доходы и намеренно уклоняется от выплаты долга (с учетом позиции КС РФ в постановлении от 26.04.2021 № 15-П).

Как видно, вариантов ответственности за неоплату ЖКУ становится все больше — тогда как вариантов сокращения у людей расходов на квартплату, увы, пока не прибавляется.

Источник: Юридические тонкости

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