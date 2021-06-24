Трудолюбивый аграрий? В Саках местный житель выращивал на приусадебном участке коноплю

В рамках операции «Мак» в Саках сотрудники полиции изъяли 27 кустов конопли, которые вырастил на своем приусадебном участке 40-летний местный житель.

При проведении осмотра домовладения подозреваемого сотрудники полиции обнаружили за хозяйственными постройками целый огород с ухоженными кустами конопли. 27 кустов зеленого цвета с листьями, соцветиями и побегами на ветвях, от которых исходил резкий специфический запах, имели следы культивирования, полив, окучивание грунта. Мужчина сообщил, что выращивал коноплю для личного употребления. Все кусты были изъяты и направлены на экспертизу, — сообщили в МВД по РК.

В соответствии с действующим законодательством незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, является преступлением, предусмотренным ч.1 ст.231 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере трехсот тысяч рублей до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предупреждают:

Незаконное выращивание растений, содержащих наркотические средства, таких как конопля и мак, является противоправным деянием и подлежит привлечению к административной или уголовной ответственности. Также сотрудники полиции обращаются с просьбой к жителям и гостям региона: если вы обладаете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, звоните в полицию-телефон дежурной части «102» работает круглосуточно.

Фото: пресс-служба МВД по РК.