Трудовые отряды подростков Крыма — участники в профориентационной смены на ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане

С 23 по 29 марта на территории особой экономической зоны «Алабуга» прошла профориентационно-образовательная смена «Каникулы в Алабуге». Участниками стали 250 ребят из трудовых отрядов подростков из восьми регионов страны: школьники из Республики Крым, Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Коми, Тамбовской, Республики Чувашия и Архангельской областей. Ребята узнали от крупнейших работодателей страны о возможностях трудоустройства для несовершеннолетних и защитили проекты, направленные на развитие трудовых отрядов подростков в России.

Студенческие отряды Татарстана занимают лидирующие позиции в России, и в 2024 году Татарстанское региональное отделение стало лучшим среди всех регионов страны. Студотряды Крыма перенимают опыт Татарстана, изучая успешные практики и методы работы своих коллег. Мы благодарны за возможность принять участие в профориентационной смене на Алабуге, где школьники могут не только получить новые знания и навыки, но и поделиться своим опытом с представителями других регионов. Сотрудничество между студенческими отрядами различных регионов способствует развитию молодежного движения и созданию крепких связей между студентами. Уверены, что совместные инициативы будут способствовать росту активности и эффективности студенческих отрядов в Крыму и других регионах России, – рассказал Денис Головин, руководитель трудовых отрядов подростков Крымского регионального отделения РСО. Я была очень рада возможности поехать на профориентационную смену на Алабуге. Это моя первая поездка на мероприятие такого уровня, поэтому изначально я была уверена, что она будет полезной для меня и поможет мне определиться с будущей профессией. Так и получилось! Я не только смогла пообщаться с крупными работодателями, но и встретилась с ребятами из других регионов России. Здорово, что подростки сейчас могут на одной площадке обменяться опытом и узнать больше о работе других регионов в рамках трудовых отрядов подростков, – поделилась впечатлениями Милана Филимонова, командир трудового отряда подростков «Ибис» Крымского регионального отделения РСО.

Трудовые отряды подростков (ТОП) – форма организации школьной молодежи, которая помогает сплотиться школьникам в трудовые коллективы и через общественно полезный труд в рамках добровольческой деятельности осознанно выбрать направления трудовой деятельности, интересные для работы во время летних каникул.

В настоящее время ТОП – одно из приоритетных направлений работы в Российских студенческих отрядах. У несовершеннолетних есть запрос на возможность подрабатывать во время каникул, быть самостоятельными и выходить на рынок труда, поэтому студенческие отряды Республики Коым помогают найти работодателей, обучают и трудоустраивают подростков. Не первый год ТОП в Крыму объединяют учащихся, большая часть из которых трудоустраивается в летний период. Основное направление работы, где трудятся подростки, охватывает сферу анимационной деятельности в рамках детского оздоровления.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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