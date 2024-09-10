«Трудовые резервы»… Только на одной стройке в Крыму выявлено 6 незаконных мигрантов. А на остальных?

В Крыму, в рамках очередного оперативно-профилактического мероприятия полиция и Росгвардия проверили одну из стройплощадок в Симферопольском районе. Как уточнили в пресс-службе МВД по РК, правоохранители проверяли «законность пребывания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации».

В ходе рейдового мероприятия полицейскими выявлено 6 иностранных граждан, которые находились на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства. В результате комплексной работы сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым составлено 16 протоколов об административном правонарушении за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности работодателя, который допустил незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан на строительном объекте по ст.18.15 КоАП РФ, — сообщили в МВД по РК.

Санкцией статьи предусмотрено наложение административного штрафа на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня террористической угрозы, сотрудниками органов внутренних дел Республики Крым продолжаются.

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