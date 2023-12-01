«Центр профилактики и борьбы со СПИДом» РК признан лучшим в России по итогам работы за 2023 год

ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди центров по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в 2023 году. Организатором конкурса является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Итоги конкурса были подведены на IX Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Диплом победителя главному врачу ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Александру Немыкину вручил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий на торжественной церемонии награждения. Конкурс проводился в нескольких номинациях. «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Республики Крым занял первое место в основной номинации — «Лучший СПИД-центр 2023». Организаторы и члены жюри оценивали качество и доступность оказания медицинских услуг для пациентов, эффективность программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, уровень профессиональной подготовки медицинских работников и многие другие критерии, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Справочно: ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» осуществляет диспансерное наблюдение, обследование и выдачу антиретровирусной терапии больным ВИЧ-инфекцией в городе Симферополь и обособленных структурных подразделениях Республики Крым, расположенных в городах: Ялта, Евпатория, Джанкой, Керчь, Феодосия, и в пгт. Кировское, пгт. Красногвардейское.

В регионе реализуется региональная программа противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), в Республике Крым на период до 2030 года.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК