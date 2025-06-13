Центр «Точка опоры»: Дмитрий Чернышенко, Михаил Развожаев и митрополит Тихон встретились с севастопольской молодёжью

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон(Шевкунов) в День России встретились с молодёжью в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес».

Встреча состоялась в молодёжном центре «Точка опоры». Её участниками стали ребята из Губернаторских школьных трудовых отрядов и Российских студенческих отрядов, активисты «Движения Первых», лидеры волонтерских движений Севастополя, участники специальнойвоенной операции, представители регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», представители клуба молодых семей Севастополя.

Дмитрий Чернышенко подробно рассказал о национальном проекте «Молодёжь и дети», который сейчас реализуется в России.

Был запущен целый национальный проект — это тоже прецедент, в мире такого нигде нет — «Молодежь и дети». В нем большое количество мероприятий — более 160. И поскольку вы ребята активные, лидеры молодежного движения, вы должны ориентироваться в этих мероприятиях и понимать, как эти мероприятия будут работать на укрепление тех ценностей, которые закреплены указом Президента, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера.

Так, в рамках нацпроекта проводится конкурс «Регион для молодых». Год назад Президент Владимир Путин открыл 12 круглогодичных молодежных образовательных центров. К примеру, в Севастополе и Крыму это молодежныйисторико-культурный центр «Истоки» и Академия творческих индустрий «Меганом».

Именно здесь, в Севастополе, особое место силы для нашей страны. У вас есть важное место в нашем городе — «Точка опоры», куда можно прийти, чтобы поговорить обо всём на свете, обсудить, что вас волнует, найти подтверждение своим мыслям. Это и есть духовный поиск, столь важный для молодых людей. Вам помогут опытные наставники, — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В ходе открытого диалога удалось обсудить новые проекты и идеи, которые сейчас есть у молодежи Севастополя, некоторые из них реализуется на базе Молодежного центра «Точка опоры».

Пространство «Точка опоры» создано для вас, молодых ребят, специально чтобы отстаивать и развивать главные ценности: мечту, радость, дружбу, любовь, веселье, творчество. Мы начали проводить здесь встречи. Но в первую очередь мы ждем от вас предложений — чем мы можем вам помочь в интеллектуальном и духовном росте, — сказал, обращаясь к молодёжи, Владыка Тихон.

В ходе встречи Дмитрий Чернышенко, Михаил Развожаев и митрополит Тихон ответили на вопросы молодёжи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя