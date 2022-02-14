Центр управления регионом РК составил топ глав администраций Крыма по публичным заявлениям за неделю

Регулярные публикации в соцсетях и в СМИ региона, свидетельствует об информационной открытости органов государственного и муниципального управления Крыма, высоком уровне коммуникации с обществом. Центр управления регионом РК проанализировал освещение деятельности глав местного самоуправления в СМИ за прошедшую неделю (с 7 по 13 февраля). На основании присутствия в медиаполе был составлен топ глав администраций по публичным заявлениям.

ТОП публичных заявлений глав местных администраций в Крыму:

Янина Павленко заявила, что в Ялте реализуют два федеральных проекта: строительство многопрофильного медцентра ФМБА и Научно-технологического центра селекции.

Максим Балахонов написал у себя в соцсетях, что общественный транспорт в Симферополе временно будет ходить по новому расписанию.

Галина Огнева сообщила, что средняя зарплата дворников общественных территорий в Алуште составляет 29 тысяч рублей.

Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован встретился с сотрудниками предприятия «Крым Сквер».

Василий Телиженко анонсировал встречу с руководителем транспортной организации, которая оказывает услуги по перевозкам пассажиров на территории городского округа Армянск, для оценки качества.

Святослав Брусаков заявил, что на дороге, объединяющей улицы Островского и Большевистскую в Керчи, появится новый асфальт.

Инна Федоренко встретилась с жителями многоквартирных домов в пгт. Вольное Джанкойского района для рассмотрения вопросов благоустройства придомовых территорий и капитального ремонта МКД.

Денис Кратюк проинформировал о планах по строительству в Строгоновке Симферопольского района детского сада, школы, дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса, для которых уже определены участки.

Андрей Лебедев заявил, что в Феодосии необходимо усилить работу по благоустройству и озеленению общественных территорий.

Глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец опроверг слухи о том, что восточный танец перед депутатами и чиновниками исполнил переодетый мужчина.

В процессе анализа использовался МедиаИндекс компании Медиалогия, которая проводит мониторинг и анализ СМИ и соцсетей в режиме реального времени. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в средствах массовой информации.

Материалы предоставлены Центром управления регионом РК.

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