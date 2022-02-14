Центр управления регионом РК составил топ глав администраций Крыма по публичным заявлениям за неделю

Регулярные публикации в соцсетях и в СМИ региона, свидетельствует об информационной открытости органов государственного и муниципального управления Крыма, высоком уровне коммуникации с обществом. Центр управления регионом РК проанализировал освещение деятельности глав местного самоуправления в СМИ за прошедшую неделю (с 7 по 13 февраля). На основании присутствия в медиаполе был составлен топ глав администраций по публичным заявлениям.
ТОП публичных заявлений глав местных администраций в Крыму:
Янина Павленко заявила, что в Ялте реализуют два федеральных проекта: строительство многопрофильного медцентра ФМБА и Научно-технологического центра селекции.
Максим Балахонов написал у себя в соцсетях, что общественный транспорт в Симферополе временно будет ходить по новому расписанию.
Галина Огнева сообщила, что средняя зарплата дворников общественных территорий в Алуште составляет 29 тысяч рублей.
Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован встретился с сотрудниками предприятия «Крым Сквер».
Василий Телиженко анонсировал встречу с руководителем транспортной организации, которая оказывает услуги по перевозкам пассажиров на территории городского округа Армянск, для оценки качества.
Святослав Брусаков заявил, что на дороге, объединяющей улицы Островского и Большевистскую в Керчи, появится новый асфальт.
Инна Федоренко встретилась с жителями многоквартирных домов в пгт. Вольное Джанкойского района для рассмотрения вопросов благоустройства придомовых территорий и капитального ремонта МКД.
Денис Кратюк проинформировал о планах по строительству в Строгоновке Симферопольского района детского сада, школы, дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса, для которых уже определены участки.
Андрей Лебедев заявил, что в Феодосии необходимо усилить работу по благоустройству и озеленению общественных территорий.
Глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец опроверг слухи о том, что восточный танец перед депутатами и чиновниками исполнил переодетый мужчина.
В процессе анализа использовался
Материалы предоставлены Центром управления регионом РК.
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