Центр занятости населения Севастополя запускает программу поддержки безработных для открытия бизнеса

Центр занятости населения Севастополя запускает программу поддержки безработных для открытия собственного бизнеса – 200 тысяч рублей выделят каждому безработному, открывшему своё дело при содействии службы занятости. Общий объём финансирования программы составит более 11 млн рублей.

Безработные, желающие принять участие в программе, по направлению службы занятости проходят курсы повышения квалификации в сфере малого и среднего предпринимательства. По окончании обучения участники программы разрабатывают и защищают свой бизнес-план на специальной комиссии. Финансовая помощь выделяется после успешной защиты представленного бизнес-плана.

Первый поток обучения основам предпринимательской деятельности стартовал в январе в Севастопольском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова. Очный курс рассчитан на 108 академических часов и собрал 12 слушателей, из них 11 женщин и 1 мужчина. Цель программы – повышение профессиональной компетентности безработных в области предпринимательства для успешной реализации их бизнес-идей. Преподаватели университета предоставят не только теоретические знания, но и проведут цикл семинаров по развитию предпринимательских навыков.

Уже в марте на рынке Севастополя появятся новые предприниматели, готовые предложить услуги в сфере красоты, кондитерского дела и ремонта квартир. Как правило, люди выбирают те сферы деятельности, в которых уже имеют опыт или соответствующее образование. Однако бывают и исключения, когда безработные решаются на кардинальную смену карьеры. Например, в прошлом году технолог создала творческую мастерскую по производству эксклюзивных экосумок, а слесарь по ремонту автомобилей – мини-цех по производству мебели в стиле лофт, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела активной политики содействия занятости Центра занятости Ирину Реклицкую.

Кроме того, для каждого участника программы консультанты службы занятости разрабатывают индивидуальный карьерный план по их жизненной ситуации, организовывают тренинги, мастер-классы, чтобы вовлечь талантливых и творческих людей в бизнес.

Напомним, программа по содействию в организации предпринимательской деятельности в Севастополе существует уже более пяти лет. В 2024 году 59 безработных жителей города смогут открыть свой бизнес с помощью службы занятости и получить финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей.

Для получения услуги по открытию своего дела можно обратиться в Центр занятости населения Севастополя по адресу улица Руднева, 40 или по телефону +7 (8692) 53-32-73.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя