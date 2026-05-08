«Центр землеустройства и кадастровой оценки» пояснил порядок определения кадастровой стоимости в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 08.05.2026

Заместитель директора ГБУ Республики Крым «Центр землеустройства и кадастровой оценки» (ЦЗКО) Асан Ибрагимов принял участие в эфире программы «Баш мевзу» на радио «Ватан Седасы», где рассказал о предстоящей государственной кадастровой оценке в регионе. Он сообщил, что в соответствии с федеральным законодательством в 2026 году будет определена кадастровая стоимость всех земельных участков, расположенных на территории Республики Крым. В 2027 году в республике планируется проведение государственной кадастровой оценки в отношении всех объектов, учтённых в Едином государственном реестре недвижимости, включая здания, помещения, сооружения, объекты незавершённого строительства и машино-места.

По словам Ибрагимова, ЦЗКО является единственным учреждением в Крыму, уполномоченным на определение кадастровой стоимости земельных участков, сооружений, объектов незавершённого строительства и других видов недвижимости.

Он подчеркнул, что правообладатели объектов недвижимости, их представители, а также иные заинтересованные лица могут обратиться в «Центр землеустройства и кадастровой оценки» за разъяснениями, касающимися порядка определения кадастровой стоимости. Образец и форма заявления для обращений размещены на официальном сайте учреждения.

Кроме того, Ибрагимов напомнил, что с 2024 года «Центр землеустройства и кадастровой оценки» выполняет функции по хранению архивов БТИ, что позволяет централизованно аккумулировать и систематизировать техническую документацию по объектам недвижимости на территории Республики Крым.

источник: КрымИНФОРМ

