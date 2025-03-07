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Цикл публикаций «Победа в лицах» - ветеран Великой Отечественной войны Нина Потехина
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Цикл публикаций «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Нина Потехина

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:32 07.03.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Нине Владимировне Потехиной в новом материале цикла публикаций «Победа в лицах».

В 1942 году в возрасте 15 лет Нина Владимировна поступила на службу в медико-санитарный батальон 248 полка 31 стрелковой дивизии. Принимала участие в форсировании Днепра, в освобождении Украины, Кавказа, Болгарии, Румынии, Югославии.

Победу Нина Владимировна встретила в Австрии в городе Граце. Она награждена медалями «За отвагу», «За победу над Германией», а также медалью «За защиту Республики Крым» в 2022 году и многими другими.

После войны Нина Владимировна работала в библиотеке НИИ медицинской климатологии и климатотерапии им. И.М. Сеченова. Ее супруг Василий Евдокимович был директором школы, а после – заведующим Крымским областным отделом народного образования.

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Сергей Аксёнов отметил:

Вместе Нина Владимировна и Василий Евдокимович вносили вклад в восстановление и развитие страны, в ее дальнейшие победы, в наше общее будущее. Мы вечно будем благодарны за это нашим дорогим ветеранам.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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