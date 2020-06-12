Турбизнес Крыма рапортует: к поэтапному запуску курортного сезона готов

Турбизнес Крыма готов к поэтапному запуску курортного сезона. Обозначено начало приема в средства размещения жителей Крыма и имеющих временную регистрацию на его территории. Разрешено бронирование, а с 1 июля и размещение для всех россиян. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.

С 1 июля Крым готов принимать всех жителей РФ, мы всё делаем для этого. Пока же, с 15 июня, средства размещения открывают двери для крымчан. Отельеры, владельцы санаториев и гостиниц подчеркивают важность поэтапного запуска, поскольку им необходим период для раскачки. С 1 июля все будет готово и россияне смогут отдохнуть в Крыму, где уже прогревается море и установилась замечательная погода, — отметил Волченко.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, поэтапный запуск туротрасли тщательно продуман и согласован как с Роспотребнадзором, так и с губернаторами курортных регионов.

Все очень стараются и по возможности делают все, чтобы курортный сезон состоялся, — отметила она.

Как подчеркнул глава республиканского минкурортов, у Крыма есть серьезный потенциал, чтобы стать лидирующим направлением внутреннего туризма этим летом, поскольку здесь россияне смогут совместить пляжный и культурно-познавательный отдых с оздоровлением, которое в нынешней ситуации многим просто необходимо.

Спрос на Крым велик, у нас есть серьезные перспективы внутреннего туризма. Крым и Краснодарский край – это эксклюзив с точки зрения пляжного отдыха, летнего туризма, — рассказал Вадим Волченко. — Мы понимаем, что у нас сейчас очень серьезные предпосылки для развития и осенью, и зимой, и весной. Потому как Крым — и это уже исторически сложилось — курорт для оздоровления верхних дыхательных путей, а это как раз то, что сейчас необходимо нашей стране.

Однако сейчас важно не допускать скачков цен на отдых в объектах размещения, добавил министр. Только качественный сервис, лояльные цены и внимательный подход к гостям позволят обеспечить загрузку объектов размещения в этом сезоне и рост количества бронирований в будущем.