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Турист взобрался на ялтинскую скалу Красный камень. Самостоятельно спуститься не смог
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Турист взобрался на ялтинскую скалу Красный камень. Самостоятельно спуститься не смог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:38 16.08.2024

Вчера вечером в «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что необходима помощь мужчине, который застрял на труднодоступном участке скалы Красный камень п. Краснокаменка (Большая Ялта). Самостоятельно продолжить движение не может, необходима эвакуация.

В район поисково-спасательных работ направились 4 сотрудника Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшего на практически вертикальном скальном участке высотой около 30 м. Как мужчина оказался в данном месте, остается неизвестным, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали его к подножию скалы на грунтовую дорогу. В медпомощи мужчина не нуждался.

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Турист взобрался на ялтинскую скалу Красный камень. Самостоятельно спуститься не смог

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