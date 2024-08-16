Турист взобрался на ялтинскую скалу Красный камень. Самостоятельно спуститься не смог

Вчера вечером в «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что необходима помощь мужчине, который застрял на труднодоступном участке скалы Красный камень п. Краснокаменка (Большая Ялта). Самостоятельно продолжить движение не может, необходима эвакуация.

В район поисково-спасательных работ направились 4 сотрудника Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшего на практически вертикальном скальном участке высотой около 30 м. Как мужчина оказался в данном месте, остается неизвестным, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали его к подножию скалы на грунтовую дорогу. В медпомощи мужчина не нуждался.

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