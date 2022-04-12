Туриста, заблудившегося в районе крымского горного массива Бойка искали полдня. Нашли вечером, живого

Накануне днем (в 12:59) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что мужчина заблудился в горно-лесном массиве Бойка (Бахчисарайский район Крыма). Спасатели выехали на место оперативно, достаточно быстро установили мобильную связь с заблудившимся туристом… А потом начались трудности.

Бойка – достаточно большой горный массив полуострова. Он представляет собой столообразное плато с пятью скалистыми вершинами. Южные и юго-восточные склоны пологие, лесистые, постепенно понижающиеся в сторону глубокой котловины верховьев крымского Большого каньона. Но площадь и определение координат поиска – не главная трудность.

Поисково-спасательная операция осложнялась тяжелым подъемом в гору, пересеченной местностью, а также неблагоприятными погодными условиями, — пояснили в ГУ МЧС России по РК.

Тем не менее в 19:32 мужчина был найден и выведен спасателями в безопасное место. В медицинской помощи спасенный турист не нуждался. С ним провели профилактическую беседу. В том числе и на тему того, что не стоит переоценивать свои силы и отправлять в «одиночный поход» (еще и в непогоду) в горах Крыма.

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