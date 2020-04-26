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Туристический портал Крыма подготовил спецпроект к 75-летию Великой Победы
Фото: rk.gov.ru

Туристический портал Крыма подготовил спецпроект к 75-летию Великой Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:06 26.04.2020

Туристический портал Крыма подготовил специальный проект к  75-летию Великой Победы,  рассказывающий о главных памятниках и музеях военной истории Крымского полуострова.

Во время Великой Отечественной войны в Крыму шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками. Взятие Крыма было для германского командования стратегической задачей. Сражения за полуостров шли с 1941 по 1944 годы, победа была одержана ценой невероятных усилий и настоящего мужества.  В этом году крымчане вместе со всей страной отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

На страницах проекта можно узнать о том, как жили и как сражались крымские города Керчь, Феодосия, Евпатория, Симферополь, Севастополь и Ялта, а также познакомиться с историями подвигов людей и совершить виртуальное путешествие по главным военным памятникам и музеям, посвященным событиям 1941 – 1945 годов. Материалы спецпроекта помогут туристам, которые после снятия всех ограничений решат отправиться в путешествие по местам воинской славы Крыма, заранее спланировать свой маршрут.

Проект Турпортала  – это возможность не только увидеть знаковые места, узнать их историю и открыть для себя Крым как территорию воинской славы, но и еще раз поблагодарить ветеранов  за их великий подвиг.

По информации министерства курортов и туризма Республики Крым.

Туристический портал Крыма подготовил спецпроект к 75-летию Великой Победы

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