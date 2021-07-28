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Туристка повредила ногу в Можжевеловой роще под Судаком. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Туристка повредила ногу в Можжевеловой роще под Судаком. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:30 28.07.2021

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с травмой ноги в районе горы Караул-Оба, под Судаком.

Вчера, в 11:20 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе Можжевеловой рощи пгт. Новый Свет (городской округ Судак), женщина оступилась и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники, — сообщили в МЧС РК.

Туристка повредила ногу в Можжевеловой роще под Судаком. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Пострадавшую обнаружили на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом в районе горы Караул-Оба. Спасатели, с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали пострадавшую к служебному автомобилю и доставили в Судакскую городскую больницу.

Туристка повредила ногу в Можжевеловой роще под Судаком. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Фото: КРЫМ-СПАС.

Туристка повредила ногу в Можжевеловой роще под Судаком. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

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