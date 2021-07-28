Туристка повредила ногу в Можжевеловой роще под Судаком. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с травмой ноги в районе горы Караул-Оба, под Судаком.

Вчера, в 11:20 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе Можжевеловой рощи пгт. Новый Свет (городской округ Судак), женщина оступилась и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавшую обнаружили на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом в районе горы Караул-Оба. Спасатели, с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали пострадавшую к служебному автомобилю и доставили в Судакскую городскую больницу.

Фото: КРЫМ-СПАС.