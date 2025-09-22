Туристов из пострадавших санаториев Фороса приняли другие отели Крыма

Объекты санаторно-курортного комплекса Ялты временно поселили у себя отдыхающих санатория в Форосе, который накануне подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщила журналистам глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Искренняя благодарность нашему санаторно-курортному комплексу, потому что они тут же откликнулись для того, чтобы (из санатория — ред.) перевезти людей к себе на тот день, пока будут вестись оперативные работы, — сказала мэр города.
Павленко добавила, что на данный момент оттока отдыхающих в связи с ЧП не наблюдается.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.
По решению властей Крыма, семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЧП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЧП в Крыму