Туристы в Крыму и Краснодарском крае отмечают завышенные цены на услуги и местную продукцию

Большинство жителей Дагестана и Камчатки не находит раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы. У туристов к отдыху в этих местах также меньше всего нареканий. В завершении летнего сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, чем чаще всего недовольны посетители популярных туристических направлений России, и что больше всего раздражает местных жителей в туристах. В опросе приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет, посещавшие курорты и туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского края, Дагестана, Калининградской области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма в течение последних 3 лет, а также местные жители из этих регионов.

В топе раздражающих туристов вещей почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай: редкий его посетитель жаловался на отсутствие инфраструктуры, дороговизна услуг — главное нарекание, на втором месте — жалобы на мусор, на третьем — низкое качество дорог. В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройку наиболее раздражающих туристов факторов входит отношение местных жителей (в основном называлось высокомерие и недовольство количеством приезжих). В Краснодарском крае и на Ставрополье, напротив, — туристы обличали невоспитанность и хамство других туристов. На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги. В Калининградской области — переменчивая погода, — отмечают аналитики сервиса.

В Крыму туристы среди наиболее раздражающих факторов называли также завышенные цены на услуги, местную продукцию/несоответствие цены и качества − 30%, отсутствие инфраструктуры, удобств, сервиса для туристов (кафе, душевые, туалеты, безналичная оплата) − 33%, небрежное отношение к природе, мусор, грязь − 14%,.

Регионы, где отдых чаще всего сопряжен только с положительными эмоциями, — Калининградская область, Дагестан, Ставрополье и Камчатка: более 40% туристов, посетивших эти места за последние три года, не назвали никаких нареканий.

Самих местных жителей в туристах, посещающих их регион, раздражает заметно меньшее количество вещей. Топ-3 во всех регионах един: неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор. Нарекания к внешнему виду туристов звучали в основном от жителей Дагестана (11%) и Крыма: первые призывали одеваться достойно, вторые же просто просили одеваться, а не ходить по улицам в купальниках и плавках.

В Крыму среди вещей, которые больше всего раздражают жителей в туристах, посещающих регион, были названы неуважительное отношение к местным жителям, обслуживающему персоналу − 36%, невоспитанность туристов – 26%, мусор, небрежное отношение к природе, достопримечательностям − 25%. Ничего не раздражает в приезжих путешественниках 31% жителей Крыма.

Самые благожелательные к туристам места — Камчатка, Дагестан и города «Золотого кольца»: отдыхающие совершенно не раздражают большинство местных жителей.

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