Туристы застряли в гроте Каймос на Большой Севастопольской тропе

Одна из достопримечательностей туристической Большой Севастопольской тропы – грот Каймос, расположенный под хребтом Муркум-улле. Сам грот (служивший в стародавние времена склепом) достаточно длинный – порядка 28 метров, но вот спуск к нему – опасный (сыпучие камни и скользкая глина). Скажем так, не идеальное место для прогулок в феврале. Как выяснилось, не все туристы об этом знают.

7 февраля, в 16:09 на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» поступило сообщение о туристах, которые не могли самостоятельно выбраться из грота Каймос.

К месту происшествия выехали дежурные смены поисково-спасательных подразделений «Юг» и «Север». Спасатели эвакуировали пострадавших из труднодоступного места. Работы завершились в 18:36, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

От ГКУ «Спасательная служба Севастополя» в операции было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники.