Турпроекты «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера» создают по графику

Председатель Совета министров Республики Крым провел совещание по реализации крупных туристических комплексов «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера», расположенных между Евпаторией и Саками. По словам Юрия Гоцанюка, проекты реализуются в соответствии с утвержденным графиком. По проекту «Золотые пески России» уже утвержден мастер-план и вся необходимая документация по планировке территории. Кроме того, заключен договор на технологическое присоединение к электросетям.
Сейчас ведется работа по получению разрешения на строительство набережной. Проектирование съезда с трассы Симферополь-Евпатория к будущему туркомплексу находится на завершающей стадии.
Также начато проектирование по строительству и реконструкции газораспределительной сети, подстанции и линий электропередач.
В рамках реализации проекта «Крымская Ривьера» подписаны договоры на подключение к сетям газо-, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Инженерные изыскания и проектирование объектов на 2367 номеров завершены. На сегодняшний день документация проходит экспертизу.
Успешная реализация крупных инвестпроектов позволит значительно увеличить туристический поток в Крым и повысить уровень сервиса для отдыхающих.
