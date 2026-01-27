Турпроекты «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера» создают по графику

Сейчас ведется работа по получению разрешения на строительство набережной. Проектирование съезда с трассы Симферополь-Евпатория к будущему туркомплексу находится на завершающей стадии.

Также начато проектирование по строительству и реконструкции газораспределительной сети, подстанции и линий электропередач.

В рамках реализации проекта «Крымская Ривьера» подписаны договоры на подключение к сетям газо-, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Инженерные изыскания и проектирование объектов на 2367 номеров завершены. На сегодняшний день документация проходит экспертизу.

Успешная реализация крупных инвестпроектов позволит значительно увеличить туристический поток в Крым и повысить уровень сервиса для отдыхающих.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым