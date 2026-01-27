Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Турпроекты «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера» создают по графику
Новости Республики
Турпроекты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" создают по графику
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Турпроекты «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера» создают по графику

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:54 27.01.2026

Председатель Совета министров Республики Крым провел совещание по реализации крупных туристических комплексов «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера», расположенных между Евпаторией и Саками.  По словам Юрия Гоцанюка, проекты реализуются в соответствии с утвержденным графиком. По проекту «Золотые пески России» уже утвержден мастер-план и вся необходимая документация по планировке территории. Кроме того, заключен договор на технологическое присоединение к электросетям.

Сейчас ведется работа по получению разрешения на строительство набережной. Проектирование съезда с трассы Симферополь-Евпатория к будущему туркомплексу находится на завершающей стадии.

Узнайте больше:  Финансирование мероприятий программы модернизации сетей водоснабжения в Крыму - более 11 млрд рублей

Также начато проектирование по строительству и реконструкции газораспределительной сети, подстанции и линий электропередач.

В рамках реализации проекта «Крымская Ривьера» подписаны договоры на подключение к сетям газо-, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Инженерные изыскания и проектирование объектов на 2367 номеров завершены. На сегодняшний день документация проходит экспертизу.

Успешная реализация крупных инвестпроектов позволит значительно увеличить туристический поток в Крым и повысить уровень сервиса для отдыхающих.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.