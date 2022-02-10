Туту.ру и Aliexpress Россия: россияне в феврале отдыхают в Москве, Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру и AliExpress Россия рассказали, куда планируют отправиться россияне в феврале на поездах и что они берут в дорогу. Эксперты составили топ-20 популярных направлений и назвали стоимость набора путешественника.

По данным Туту.ру, больше всего путешествий на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. На это направление приходится около 11% оформленных билетов. Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2 615 рублей в одну сторону. Далее по популярности у путешественников из Москвы следуют Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. У путешественников из Санкт-Петербурга популярностью в феврале помимо Москвы пользуются Псков, Тверь, Сортавала и Петрозаводск, — отмечают в пресс-службе сервиса.

В целом больше всего поездок запланировано из регионов в Москву (26%) и Санкт-Петербург (11%), далее по востребованности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск и Казань.

Топ-20 городов России, куда путешествуют на поездах в феврале



Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 26,20% 2222 Санкт-Петербург 10,50% 2501 Краснодар 2,20% 1488 Ростов-на-Дону 1,90% 2209 Екатеринбург 1,80% 2126 Тюмень 1,60% 2158 Нижний Новгород 1,60% 1921 Сочи 1,40% 2236 Новосибирск 1,40% 2410 Казань 1,40% 2310 Адлер 1,30% 2763 Саратов 1,10% 2297 Воронеж 1,10% 2353 Омск 1,00% 2507 Красноярск 0,90% 2379 Ярославль 0,90% 1159 Минск 0,90% 2902 Самара 0,80% 2487 Волгоград 0,80% 2398 Уфа 0,80% 2396

По данным AliExpress Россия, интерес к дорожным сумкам для путешествий за три недели января вырос в пять раз. В топе продаж — нейлоновые сумки и органайзеры для путешествий стоимостью от 800 до 2 тысяч рублей. Спрос на чемоданы вырос на треть за период. Россияне выбирают вместительные модели на колёсах из поликарбоната с кодовым замком. Цена популярных товаров — от 4 до 8 тысяч рублей.

Среди товаров российских продавцов популярна складная посуда для путешествий: спрос на категорию вырос в три раза. Чаще всего россияне выбирают для поездок складные чашки из нержавеющей стали и складные кружки для кемпинга. Стоимость популярных моделей — от 300 до 1 тысячи рублей.

Еще одна популярная категория для путешествий от российских продавцов — массажные подушки. Спрос на них в январе вырос в 9 раз. Популярны компактные электрические модели с удобным фиксатором для шеи стоимостью от 2,5 до 4 тысяч рублей.

В январе пользователи в 5,5 раза чаще стали выбирать дорожные маски для сна от российских продавцов. В этой категории популярны модели из искусственного шёлка с забавными принтами стоимостью от 300 до 700 рублей.

Эксперты AliExpress Россия посчитали, что набор для комфортного железнодорожного путешествия из популярных товаров будет стоить около 8,5 тысяч рублей. В него входят удобная дорожная сумка, складная чашка, массажная подушка и маска для сна.

Справка

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

— российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel. AliExpress Россия –– совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), VK (MAIL), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года. Общее количество продавцов на AliExpress Россия превышает 350 тысяч. Сегодня на AliExpress Россия представлено более 75,5 тысяч российских продавцов с ассортиментом почти в 12 млн товаров.

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