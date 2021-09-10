Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | У Анастасии Долговой из Севастополя — две «бронзы» юниорского первенства мира в Португалии

crimeapress_news

У Анастасии Долговой из Севастополя - две "бронзы" юниорского первенства мира в Португалии
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

У Анастасии Долговой из Севастополя — две «бронзы» юниорского первенства мира в Португалии

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:59 10.09.2021

Мастер спорта международного класса Анастасия Долгова из Севастополя завоевала две бронзовые награды первенства мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 24 лет. Соревнования с 3 по 6 сентября прошли в португальском Монтемор-у-Велью.

Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, Долгова отличилась на дистанции 200 метров среди байдарочниц-одиночниц и на 500-метровке в составе российской байдарки-четверки (Анастасия Долгова, Олеся Козеева, Анастасия Карамнова и Ольга Дуболазова). На первой дистанции победила датчанка Фредерика Матисен, на второй – сборная Венгрии, — отмечает «Крымский спорт».

Отметим, что в соревнованиях приняли участие представители 56 стран мира.

У Анастасии Долговой из Севастополя - две "бронзы" юниорского первенства мира в Португалии

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.