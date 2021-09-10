У Анастасии Долговой из Севастополя — две «бронзы» юниорского первенства мира в Португалии

Мастер спорта международного класса Анастасия Долгова из Севастополя завоевала две бронзовые награды первенства мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 24 лет. Соревнования с 3 по 6 сентября прошли в португальском Монтемор-у-Велью.

Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, Долгова отличилась на дистанции 200 метров среди байдарочниц-одиночниц и на 500-метровке в составе российской байдарки-четверки (Анастасия Долгова, Олеся Козеева, Анастасия Карамнова и Ольга Дуболазова). На первой дистанции победила датчанка Фредерика Матисен, на второй – сборная Венгрии, — отмечает «Крымский спорт» .

Отметим, что в соревнованиях приняли участие представители 56 стран мира.