У Анны Бузило из Сакского района — два «серебра» первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг

Две серебряные медали Анна Бузило из Уютного Сакского района завоевала на прошедшем 11-15 августа в Уфе (столица Башкортостана) первенстве мира по спортивной борьбе грэпплинг среди юниоров (до 21 года).

Воспитанница Василия Барбашова отличилась в двух дисциплинах – грэпплинге и грэпплинге-ги (весовая категория – до 58 кг). В обоих случаях «золото» досталось Ботагоз Елдоскызы из Казахстана, — сообщает «Крымский спорт».

Помимо юниоров, в Уфе также соревновались кадеты (спортсмены до 18 лет). Сборная России уверенно первенствовала в медальном зачете, завоевав в общей сложности 83 награды, 14 из которых – золотые.

Всего в первенстве мира по грэпплингу приняли участие представители 13 стран – Армении, Белоруссии, Венгрии, Италии, Киргизии, Филиппин, Казахстана, России, Испании, Румынии, Азербайджана, Хорватии и Литвы.