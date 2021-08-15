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«Верево Сити»
У Анны Бузило из Сакского района - два "серебра" первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

У Анны Бузило из Сакского района — два «серебра» первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:51 15.08.2021

Две серебряные медали Анна Бузило из Уютного Сакского района завоевала на прошедшем 11-15 августа в Уфе (столица Башкортостана) первенстве мира по спортивной борьбе грэпплинг среди юниоров (до 21 года).

Воспитанница Василия Барбашова отличилась в двух дисциплинах – грэпплинге и грэпплинге-ги (весовая категория – до 58 кг). В обоих случаях «золото» досталось Ботагоз Елдоскызы из Казахстана, — сообщает «Крымский спорт».

Помимо юниоров, в Уфе также соревновались кадеты (спортсмены до 18 лет). Сборная России уверенно первенствовала в медальном зачете, завоевав в общей сложности 83 награды, 14 из которых – золотые.

Всего в первенстве мира по грэпплингу приняли участие представители 13 стран – Армении, Белоруссии, Венгрии, Италии, Киргизии, Филиппин, Казахстана, России, Испании, Румынии, Азербайджана, Хорватии и Литвы.

У Анны Бузило из Сакского района - два "серебра" первенства мира по спортивной борьбе грэпплинг

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