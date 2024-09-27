У Дарьи Бойковой из Сакского района — две медали юниорского первенстве России по академической гребле

Две медали завоевала воспитанница ГБУ ДО РК «СШ № 1» г. Симферополя, уроженка села Геройского Сакского района Дарина Бойкова. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщил наставник спортсменки Вадим Бучеловский. В активе нашей землячки «золото» в заездах восьмерок с рулевым (в содружестве с Лией Шварцберг, Дарьей Серовой, Ангелиной Шевцовой, Ладой Пырской, Ариной Кащеевой, Полиной Павловой, Лилианой Пушкаревой и Марией Кострыгиной) и «серебро» – в заезде двоек парных (с Ангелиной Шевцовой).