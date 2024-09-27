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У Дарьи Бойковой из Сакского района - две медали юниорского первенстве России по академической гребле
фото предоставлено Вадимом Бучеловским

У Дарьи Бойковой из Сакского района — две медали юниорского первенстве России по академической гребле

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:19 27.09.2024

В Ростове-на-Дону на базе гребного канала «Дон» 23-26 сентября прошло первенство России по академической гребле среди юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях приняли участие 394 спортсмена из 19 регионов РФ.

Две медали завоевала воспитанница ГБУ ДО РК «СШ № 1» г. Симферополя, уроженка села Геройского Сакского района Дарина Бойкова. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщил наставник спортсменки Вадим Бучеловский. В активе нашей землячки «золото» в заездах восьмерок с рулевым (в содружестве с Лией Шварцберг, Дарьей Серовой, Ангелиной Шевцовой, Ладой Пырской, Ариной Кащеевой, Полиной Павловой, Лилианой Пушкаревой и Марией Кострыгиной) и «серебро» – в заезде двоек парных (с Ангелиной Шевцовой).

 

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