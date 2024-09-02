Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил экономически активных жителей Крыма ответить на вопрос, какие ассоциации возникают у них, когда они слышат словосочетание «школьные годы». В открытом опросе приняли участие граждане старше 18 лет.

Словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого жителя Крыма: чаще всего среди них встречались «каторга», «злая училка», «буллинг». Однако положительных ассоциаций было названо больше. «Школьные годы чудесные» — у 16% горожан фраза ассоциируется с советской песней. У 11% респондентов школьные годы ассоциируются с радостью, у 8% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 6% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 4% респондентов, — отмечают в пресс-службе сервиса.

У женщин больше ассоциаций со школой, как положительных, так и отрицательных. Мужчины более лаконичны. Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.

Время проведения: 28—29 августа 2024 года

Просмотры: 4