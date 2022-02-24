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У Крыма и Севастополя – шесть медалей на соревнованиях по женской борьбе в Краснодарском крае
фото: ВКонтакте, СШОР № 2, Севастополь

У Крыма и Севастополя – шесть медалей на соревнованиях по женской борьбе в Краснодарском крае

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:49 24.02.2022

Шесть медалей завоевали представительницы Крыма и Севастополя на прошедших 18-20 февраля в Гулькевичах Краснодарского края окружный соревнованиях по женской борьбе – чемпионате и первенстве ЮФО среди девушек до 18 лет.

В активе наших землячек «золото», три «серебра» и две «бронзы». Чемпионкой ЮФО в весовой категории до 57 кг стала мастер спорта Светлана Тихоненко из Симферополя. Серебряные награды чемпионата взяли кандидат в мастера спорта Елизавета Фефелова из Сакского района (до 50 кг) и Лукерья Драгунова из Ялты (до 55 кг), бронзовую – Медине Адаманова из Евпатории (до 53 кг), в параллельном зачете представлявшая Севастополь. В соревнованиях девушек до 18 лет серебряным призером в весе до 40 кг стала Мария Звягинцева (Симферополь/КСП УОР), бронзовым в категории до 57 кг – Милана Бабаева (Севастополь/КСП УОР), — отмечает «Крымский спорт».

 

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