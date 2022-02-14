Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | У крымчан – четыре медали первенства ЮФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года

crimeapress_news



реклама в крыму
У крымчан – четыре медали первенства ЮФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года
фото: Федерация спортивной борьбы РК

У крымчан – четыре медали первенства ЮФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 13:21 14.02.2022

Сборная Крыма завоевала четыре медали на первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года (спортсмены 2002-2005 гг. р.). Соревнования 10-12 февраля прошли в Азове Ростовской области.

В активе наших ребят «серебро» и три «бронзы», — сообщает «Крымский спорт«.

  • Серебряным призером первенства в весовой категории до 82 кг стал воспитанник КСП УОР Омар Асанов (Бахчисарайский район).
  • На третью ступень пьедестала почета поднялись алуштинец Даниил Казарян (до 67 кг), воспитанники КСП УОР Эльвис Карачих (до 77 кг, Красногвардейский район) и Фикрет Сеттаров (до 82 кг, Бахчисарайский район).
  • Пятые места в своих весах заняли Турды Зейтулаев (до 60 кг, Бахчисарайский район), Имран Сеттаров (до 63 кг, КСП УОР/Бахчисарайский район), Энвер Близаров (до 67 кг, КСП УОР/Бахчисарайский район), Ильяс Ибрагимов (до 77 кг, КСП УОР/Бахчисарайский район), Марат Чигир (до 82 кг, Красногвардейский район) и Кемал Нурадинов (до 97 кг, КСП УОР/Бахчисарайский район).

Всего в первенстве приняли участие почти 120 спортсменов из Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Были разыграны десять комплектов наград.

Все победители и призеры соревнований в Азове получили путевки на юниорское первенство России, которое со 2 по 6 марта пройдет в Самаре.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.