У крымчан – четыре медали первенства ЮФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года

Сборная Крыма завоевала четыре медали на первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года (спортсмены 2002-2005 гг. р.). Соревнования 10-12 февраля прошли в Азове Ростовской области.

В активе наших ребят «серебро» и три «бронзы», — сообщает «Крымский спорт «.

Серебряным призером первенства в весовой категории до 82 кг стал воспитанник КСП УОР Омар Асанов (Бахчисарайский район).

На третью ступень пьедестала почета поднялись алуштинец Даниил Казарян (до 67 кг), воспитанники КСП УОР Эльвис Карачих (до 77 кг, Красногвардейский район) и Фикрет Сеттаров (до 82 кг, Бахчисарайский район).

Пятые места в своих весах заняли Турды Зейтулаев (до 60 кг, Бахчисарайский район), Имран Сеттаров (до 63 кг, КСП УОР/Бахчисарайский район), Энвер Близаров (до 67 кг, КСП УОР/Бахчисарайский район), Ильяс Ибрагимов (до 77 кг, КСП УОР/Бахчисарайский район), Марат Чигир (до 82 кг, Красногвардейский район) и Кемал Нурадинов (до 97 кг, КСП УОР/Бахчисарайский район).

Всего в первенстве приняли участие почти 120 спортсменов из Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Были разыграны десять комплектов наград.

Все победители и призеры соревнований в Азове получили путевки на юниорское первенство России, которое со 2 по 6 марта пройдет в Самаре.

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