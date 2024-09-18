У крымчан — призовые места на Всероссийском этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Так, команда «Кадеты полиции» из МБОУ СОШ № 28 города Симферополя заняла 4 место в общем зачете и завоевала призовые места в следующих номинациях:
3 место — огневая подготовка;
3 место — инженерное оборудование и маскировка позиций;
2 место — основы противодействия и управления БПЛА.
В этом году обновлённая «Зарница 2.0» стала настоящей общероссийской военно-патриотической игрой. Команда проекта взяла всё лучшее из её прошлого и модернизировала игру на основе современного армейского опыта и пожеланий ребят, участников Движения. Почти 9 тысяч школ провели свои отборочные этапы, более 4 000 игр прошли в муниципалитетах. Благодаря общей работе Росмолодёжи, Движения Первых и Центра «ВОИН» проект стал действительно всенародным. Особо хочу отметить вклад своих боевых товарищей, участников СВО, в проведение игры. Их профессионализм, армейский и наставнический опыт помогли ребятам в полной мере овладеть важными практическими навыками, необходимыми каждому будущему защитнику Отечества, – отмечает председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
В качестве участников и почетных гостей Зарницу 2.0 посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: главнокомандующий игрой Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин, позывной «Струна». Герои России являются участниками кадровой программы «Время Героев», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.
Особая ценность «Зарницы» – возможность поработать вместе с наставниками, имеющими реальный военный опыт. Проект «Зарница 2.0» был создан по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением самых современных игровых и цифровых технологий. Все лучшее, что было в игре раньше, сохранилось и в обновленной версии «Зарницы».
Движение Первых привлекли к реализации Игры настоящих профессионалов военного дела, специалистов в сфере информационных технологий, спасателей, спортсменов, лидеров общественных организаций и патриотических проектов, а также участников специальной военной операции.
Церемония закрытия военно-патриотической игры состоялась 15 сентября на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». Партнерами игры выступили Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», Российское общество «Знание», Юнармия, Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), Центр специальной подготовки РТУ МИРЭА и Молодежный клуб Российского исторического общества.
Фото: администрация Симферополя, Движение Первых Крым
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