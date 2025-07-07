У крымских легкоатлетов – четыре медали юношеского первенства России по легкой атлетике в Краснодаре

В рамках первенства России сборная Крыма завоевала 4 медали (1 золотую, 2 серебряных и 1 бронзовую):
- Кристина Даценко из Евпатории стала победителем первенства страны в беге на 400 м (55,93 сек.).
- Сакчанин Богдан Пензяков взял «серебро» в метании молота (65,66 м), а Диана Литвинова из Ялты – награду этого же достоинства в метании копья (42,63 м).
- у Екатерины Копытич из Симферополя – «бронза» в прыжках в длину (5,76 м).
- в рамках Всероссийских соревнований в активе наших земляков три награды (по одной золотой, серебряной и бронзовой).
- Ксении Мельникович из Ялты не нашлось равных в беге на 100 м с барьерами (14.42 сек.).
- Мария Немцова из Ялты стала серебряным призером в беге на 400 м с барьерами (1.08,06 мин.), а Екатерина Брановицкая из Симферополя – бронзовым в беге на 100 м с барьерами (14,74 сек.).
источник: «Крымский спорт»
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