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У крымских легкоатлетов – четыре медали юношеского первенства России по легкой атлетике в Краснодаре
фото: ВКонтакте, Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

У крымских легкоатлетов – четыре медали юношеского первенства России по легкой атлетике в Краснодаре

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:25 07.07.2025

В Краснодаре 4-6 июля состоялось первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Параллельно на Всероссийских соревнованиях сильнейших определили юноши и девушки до 18 лет.

В рамках первенства России сборная Крыма завоевала 4 медали (1 золотую, 2 серебряных и 1 бронзовую):

  • Кристина Даценко из Евпатории стала победителем первенства страны в беге на 400 м (55,93 сек.).
  • Сакчанин Богдан Пензяков взял «серебро» в метании молота (65,66 м), а Диана Литвинова из Ялты – награду этого же достоинства в метании копья (42,63 м).
  • у Екатерины Копытич из Симферополя – «бронза» в прыжках в длину (5,76 м).
  • в рамках Всероссийских соревнований в активе наших земляков три награды (по одной золотой, серебряной и бронзовой).
  • Ксении Мельникович из Ялты не нашлось равных в беге на 100 м с барьерами (14.42 сек.).
  • Мария Немцова из Ялты стала серебряным призером в беге на 400 м с барьерами (1.08,06 мин.), а Екатерина Брановицкая из Симферополя – бронзовым в беге на 100 м с барьерами (14,74 сек.).
Узнайте больше:  Крымчанин Игорь Пунченко – победитель юниорского первенства Европы по греко-римской борьбе в Италии

источник: «Крымский спорт»

 

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