У крымских спортсменов — три медали I Всероссийского соревновании по боксу класса «А»

I Всероссийское соревнование по боксу класса «А» памяти заслуженного тренера СССР Артема Лаврова состоялось в Краснодаре.

Победителями турнира стали алуштинец Владимир Мироненко (весовая категория – до 64 кг) и симферополец Евгений Орлов (свыше 91 кг). «Бронза» в активе евпаторийца Дениса Домитращука (до 69 кг). Как сообщили в пресс-службе Федерации бокса Крыма, всего Мемориал собрал более ста участников из 16 регионов страны. Крым был представлен пятью боксерами. Победителям будет присвоено звание мастера спорта России, — отмечает «Крымский спорт» .