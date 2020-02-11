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У крымских спортсменов - три медали I Всероссийского соревновании по боксу класса "А"
фото: Федерация бокса Крыма

У крымских спортсменов — три медали I Всероссийского соревновании по боксу класса «А»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:28 11.02.2020

I Всероссийское соревнование по боксу класса «А» памяти заслуженного тренера СССР Артема Лаврова состоялось в Краснодаре.

Победителями турнира стали алуштинец Владимир Мироненко (весовая категория – до 64 кг) и симферополец Евгений Орлов (свыше 91 кг). «Бронза» в активе евпаторийца Дениса Домитращука (до 69 кг). Как сообщили в пресс-службе Федерации бокса Крыма, всего Мемориал собрал более ста участников из 16 регионов страны. Крым был представлен пятью боксерами. Победителям будет присвоено звание мастера спорта России, — отмечает «Крымский спорт».

У крымских спортсменов - три медали I Всероссийского соревновании по боксу класса "А"
Фото: Федерация бокса

У крымских спортсменов - три медали I Всероссийского соревновании по боксу класса "А"

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