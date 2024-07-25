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У легкоатлетов — три медали на матчевой встрече юниорских сборных России и Белорусии в Бресте
фото: ВКонтакте, Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

У легкоатлетов Крыма — три медали на матчевой встрече юниорских сборных России и Белорусии в Бресте

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:46 25.07.2024

23-24 июля в белорусском Бресте прошла международная матчевая встреча по легкой атлетике между юниорскими (спортсмены до 20 лет) сборными Белорусии и России.

В составе российской команды выступили трое крымчан. Кандидат в мастера спорта России Сергей Харитонов из Сак (тренеры – Юрий Харитонов и Михаил Левин) с результатом 67,61 м (личный рекорд) стал победителем соревнований в метании молота. Кандидат в мастера спорта России Илья Иванов из Симферополя (тренеры – Олег Леонов и Артем Азизьян) взял два «серебра» – в беге на 100 (10,71 сек.) и 200 м (21,74 сек.). Победил в этих видах программы еще один россиянин – Андрей Сапожников из Московской области (10,54 сек. и 21,64 соответственно). Ялтинец Рауль Кудинов (также кандидат в мастера спорта России, тренер – Анна Пятых) остановился в шаге от пьедестала почета, показав четвертый результат в прыжке в длину (7,05 м, личный рекорд) и пятый – в тройном прыжке (14,96 м), — сообщает «Крымский спорт»

Сборная России стала победителем встречи, набрав 154 очка (у белорусов – 92).

Узнайте больше:  Никита Рыбак в Евпатории – победитель первенства России по легкой атлетике в беге на 400 метров

источник: «Крымский спорт»

 

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