У легкоатлетов Крыма — три медали на матчевой встрече юниорских сборных России и Белорусии в Бресте

В составе российской команды выступили трое крымчан. Кандидат в мастера спорта России Сергей Харитонов из Сак (тренеры – Юрий Харитонов и Михаил Левин) с результатом 67,61 м (личный рекорд) стал победителем соревнований в метании молота. Кандидат в мастера спорта России Илья Иванов из Симферополя (тренеры – Олег Леонов и Артем Азизьян) взял два «серебра» – в беге на 100 (10,71 сек.) и 200 м (21,74 сек.). Победил в этих видах программы еще один россиянин – Андрей Сапожников из Московской области (10,54 сек. и 21,64 соответственно). Ялтинец Рауль Кудинов (также кандидат в мастера спорта России, тренер – Анна Пятых) остановился в шаге от пьедестала почета, показав четвертый результат в прыжке в длину (7,05 м, личный рекорд) и пятый – в тройном прыжке (14,96 м), — сообщает «Крымский спорт».