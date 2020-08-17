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У Лукашенко готовят «ответ Западу» - официальное признание российского Крыма
Фото: belta.by

У Лукашенко готовят «ответ Западу» — официальное признание российского Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:41 17.08.2020

Белорусские власти могут признать Крым российским. Об этом заявили сразу двое политологов, близких к администрации президента Александра Лукашенко.

Думаю, признание Крыма – это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой. Послу Польши я бы рекомендовал упаковать чемодан, – цитирует политолога Александра Шпаковского «ПолитНавигатор». — Это будет не уступка России, а ответ Западу и особенно Украине. Здесь вообще очень большая обида, так как было сказано много слов о дружбе.

Эту перспективу подтверждает его коллега Алексей Дзермант.

Если сносят Лукашенко, Беларусь однозначно пойдёт чётким прозападным курсом. Если он остаётся, будут западные санкции. В условиях западных санкций ничего не сдерживает признать Крым, Южную Осетию и Абхазию. Это и будет первым шагом по восстановлению доверия.Понятно, что он должен быть не единственным, но тут тоже нужно аккуратно, прозападная часть общества сейчас сильно возбуждена, – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Интересно, что сам Лукашенко, судя по тезисам сегодняшнего выступления на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), еще не определился: идти на диалог с протестующими или нет. Так или иначе, он заявил, что никаких «повторных президентских выборов в Белоруссии не будет». Также он отметил, что перераспределять властные полномочия в стране необходимо через конституционный процесс, а не под давлением и не с помощью уличных акций. О России и Крыме Лукашенко пока словом не обмолвился.

У Лукашенко готовят «ответ Западу» - официальное признание российского Крыма

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