У молодежи Крыма есть шанс принять участие в уникальной экспедиции по Кольскому полуострову

С 23 по 28 ноября всероссийский проект «Маршруты России» организует уникальную этнографическую экспедицию по Мурманской области. Блогеры, фотографы, видеографы, журналисты и исследователи со всех городов страны пройдут по самым интересным местам Кольского полуострова, понаблюдают за полярным сиянием в Териберке, ознакомятся с культурой северных народов и жизнью на краю земли в настоящей саамской деревне, а также исследуют закрытый город Североморск, чтобы впоследствии подробно рассказать о нюансах этого северного маршрута другим путешественникам.

К участию в экспедиции приглашаются творческие и инициативные жители Крыма, чья сфера интересов непосредственно связана с медиа (фотографы, видеографы, блогеры и журналисты), готовые развивать молодежный туризм. Возраст участников — от 18 до 30 лет.

Во время экспедиции команда из 20 человек, прошедших отбор, будет собирать уникальную и полезную информацию о регионе, создавать фото- и видеоматериалы, которые помогут путешественникам при подготовке самостоятельного маршрута на полуостров. Также участники будут работать над созданием офлайн-путеводителя для Maps.me и аудиоэкскурсии для izi.TRAVEL, которая познакомит с историей региона, местными культурой и традициями, памятниками и достопримечательностями. Кроме того, в процессе экспедиции будет сниматься короткометражный фильм о достопримечательностях Кольского полуострова.

Цель экспедиции — через созданный медиаконтент отразить уникальность и самобытность Кольского полуострова, чтобы популяризовать это туристическое направление среди российской молодежи, — отмечают организаторы мероприятия.

Подать заявку на участие можно до 2 ноября включительно на сайте проекта: http://routesofrussia.ru . Регистрация состоит из двух этапов: сначала необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, после чего участникам будет предложено пройти обязательную регистрацию через АИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/51383 . Расходы по проживанию, питанию и трансферту во время экспедиции – за счет организаторов, проезд до точки старта и обратно (Мурманск) оплачивается самостоятельно.

СПРАВКА: Проект «Маршруты России» — это серия этнографических экспедиций, которые через совместную деятельность, путешествия и творчество популяризируют молодежные путешествия по небанальным локациям страны. Первая экспедиция проекта «Маршруты России» прошла в 2017 году. За это время участники успели посетить Сибирь, Поволжье и Северный Кавказ, а суммарный охват информации о ходе проекта в соцсетях превысил два миллиона пользователей.

По итогам прошлого года был выпущен документальный фильм «Сев Кав Ван Лав» и созданы печатный и электронный путеводитель по Северному Кавказу http://routesofcaucasus.ru . Организаторами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Центр молодежного туризма.