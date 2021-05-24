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У параспортсмена из Севастополя Андрея Граничка - пять медалей чемпионата Европы в Португалии
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

У параспортсмена из Севастополя Андрея Граничка — пять медалей чемпионата Европы в Португалии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:04 24.05.2021

Параспортсмен из Севастополя Андрей Граничка завоевал две золотых и три серебряных медали на открытом чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию. Соревнования прошли с 16 по 22 мая 2021 года на острове Мадейра в Португалии.

Всего в чемпионате приняли участие 370 спортсменов из 47 стран. В составе сборной России выступили 42 спортсмена. Пловцы завоевали 83 награды: 25 золотых, 26 серебряных и 32 бронзовые медали. Андрей Граничка завоевал золото на дистанции 200 м комплексное плавание и 50 м баттерфляй. Серебряные медали получил за участие в смешанной эстафете 4*50 м комплекс, а также выступление на дистанциях 400 м вольный стиль и 100 м брасс, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Андрей Граничка занимается у заслуженного тренера России Мащенко Ирины и Мащенко Евгения.

У параспортсмена из Севастополя Андрея Граничка - пять медалей чемпионата Европы в Португалии

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