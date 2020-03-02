У сборной Крыма — семь медалей чемпионата Южного федерального округа по вольной борьбе

Сборная Крыма триумфально на чемпионате Южного федерального округа по вольной борьбе выступила триумфально. В активе наших земляков – семь медалей, пять из которых – золотые (плюс две серебряные). Соревнования проходили с 28 февраля по 1 марта в столице Калмыкии – Элисте.

Чемпионами ЮФО стали симферопольцы Амин Текушев (весовая категория – до 74 кг), Ренат Апшев (до 79 кг) и Азамат Закуев (до 92 кг), а также алуштинцы Гурам Черткоев (до 97 кг) и Сослан Хинчагов (до 125 кг). Серебряные медали завоевали симферопольцы Ашамаз Карданов (до 70 кг) и Малик Шаваев (до 79 кг). Пятые места в своих весах заняли симферопольцы Алим Березгов (до 65 кг) и Ислам Нартоков (до 79 кг), седьмое – евпаториец Иззет Каюмов (до 74 кг), — сообщает «Крымский спорт» .

Отметим, что все симферопольские борцы тренируются в «Крым-Спорте» под руководством Игната Грека и Эдема Муратова, а алуштинские – в СК «Барс» под руководством Юрия Нартикоева и Таймураза Кокоева. Тренеры Иззета Каюмова – Нариман Татарис и Замир Авамилев.

Сборная Крыма первенствовала на чемпионате ЮФО в командном зачете.

Все обладатели золотых и серебряных медалей чемпионата ЮФО получили путевки на чемпионат России, который с 23 по 27 апреля пройдет в столице Бурятии – Улан-Удэ. Сборная Крыма будет представлена на чемпионате России восемью участниками (кроме отличившихся в Элисте борцов, ранее допуск к соревнованиям получил симферополец Анзор Закуев, до 70 кг).

Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым