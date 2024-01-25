У сборной Крыма – дюжина медалей на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей

12 медалей завоевала сборная Крыма на первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет (спортсмены (2007-2009 гг. р). Соревнования 22-24 января прошли в Ростове-на-Дону на базе Училища (колледжа) олимпийского резерва.

В активе наших ребят 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград, — сообщает «Крымский спорт».

Победителями первенства в своих весовых категориях стали симферополец Исмаил Бальбек (до 42 кг, тренеры – Сергей Попенков и Евгений Плутицкий) и алуштинец Роман Токарев (до 80 кг, тренеры – Константин Мокриди и Сергей Солодкий).

На серебряную ступеньку пьедестала почета поднялись симферопольцы Владимир Ганага (до 42 кг) и Вадим Турков (до 92 кг), оба тренируются под руководством Сергея Попенкова и Евгения Плутицкого, судакчанин Куртсеит Абдураманов (до 60 кг, тренер – Сеттар Абдулганиев), Александр Алейкин из Петровки Красногвардейского района (до 80 кг, тренеры – Александр Пономарев, Олег Бойко и Григорий Олинчук) и Михаил Волосач из Куйбышево Бахчисарайского района (до 120 кг, тренер – Ленур Мамедов).

С «бронзой» возвращаются домой Александр Бабенко (до 51 кг) и Никита Тарасенко (до 60 кг) из Марьяновки Красногвардейского района (тренер – Альберт Плишаков), Даниил Орешкин из Петровки Красногвардейского района (до 55 кг, тренеры – Александр Пономарев, Олег Бойко и Григорий Олинчук), а также воспитанники КСП УОР Михаил Горенко (до 65 кг, тренеры – Альберт Плишаков и Энвер Усеинов) и Магамедрасул Гаджиев (до 120 кг, тренер – Энвер Усеинов).

В шаге от пьедестала почета остановились (заняли пятые места) симферопольцы Александр Арбузов (до 42 кг) и Эмир Ислямов (до 51 кг), а также севастопольцы Егор Щитковец (до 60 кг) и Степан Юрьев (до 120 кг).

Всего соревнования в Ростове-на-Дону, которые были отборочными к первенству России, собрали 205 борцов из Крыма, Калмыкии, Адыгеи, Краснодарского края, Севастополя, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Все победители и призеры соревнований получили путевки на первенство России, которое 6-10 марта пройдет во Владивостоке.

источник: «Крымский спорт»