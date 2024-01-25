Прямо сейчас:
Главная | Спорт | У сборной Крыма – дюжина медалей на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей
актуально в республике
У сборной – дюжина медалей на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей
фото: Федерация спортивной борьбы РК

У сборной Крыма – дюжина медалей на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 19:36 25.01.2024

12 медалей завоевала сборная Крыма на первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет (спортсмены (2007-2009 гг. р). Соревнования 22-24 января прошли в Ростове-на-Дону на базе Училища (колледжа) олимпийского резерва.

В активе наших ребят 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград, — сообщает «Крымский спорт»

Победителями первенства в своих весовых категориях стали симферополец Исмаил Бальбек (до 42 кг, тренеры – Сергей Попенков и Евгений Плутицкий) и алуштинец Роман Токарев (до 80 кг, тренеры – Константин Мокриди и Сергей Солодкий).

На серебряную ступеньку пьедестала почета поднялись симферопольцы Владимир Ганага (до 42 кг) и Вадим Турков (до 92 кг), оба тренируются под руководством Сергея Попенкова и Евгения Плутицкого, судакчанин Куртсеит Абдураманов (до 60 кг, тренер – Сеттар Абдулганиев), Александр Алейкин из Петровки Красногвардейского района (до 80 кг, тренеры – Александр Пономарев, Олег Бойко и Григорий Олинчук) и Михаил Волосач из Куйбышево Бахчисарайского района (до 120 кг, тренер – Ленур Мамедов).

Узнайте больше:  В Бахчисарайском районе состоялось первенство Крыма по сумо

С «бронзой» возвращаются домой Александр Бабенко (до 51 кг) и Никита Тарасенко (до 60 кг) из Марьяновки Красногвардейского района (тренер – Альберт Плишаков), Даниил Орешкин из Петровки Красногвардейского района (до 55 кг, тренеры – Александр Пономарев, Олег Бойко и Григорий Олинчук), а также воспитанники КСП УОР Михаил Горенко (до 65 кг, тренеры – Альберт Плишаков и Энвер Усеинов) и Магамедрасул Гаджиев (до 120 кг, тренер – Энвер Усеинов).

В шаге от пьедестала почета остановились (заняли пятые места) симферопольцы Александр Арбузов (до 42 кг) и Эмир Ислямов (до 51 кг), а также севастопольцы Егор Щитковец (до 60 кг) и Степан Юрьев (до 120 кг).

Всего соревнования в Ростове-на-Дону, которые были отборочными к первенству России, собрали 205 борцов из Крыма, Калмыкии, Адыгеи, Краснодарского края, Севастополя, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Все победители и призеры соревнований получили путевки на первенство России, которое 6-10 марта пройдет во Владивостоке.

источник: «Крымский спорт»

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.