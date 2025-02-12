У сборной Крыма – три медали на чемпионате ЮФО по женской борьбе, две из которых – золотые

Чемпионками ЮФО в своих весовых категориях стали кандидаты в мастера спорта России – воспитанница КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район) Мария Звягинцева (до 50 кг, тренеры – Андрей Добрынин, Игнат Грек и Асан Чалбаш) и выпускница КСП УОР, воспитанница ГБУ РК «СШ № 7» Амиде Языджиева из Симферополя (до 55 кг, тренеры – Амет Юлдашев и Андрей Добрынин).

На бронзовую ступеньку пьедестала почета поднялась опытнейшая мастер спорта России Светлана Тихоненко из Симферополя (до 59 кг, тренер – Ахтем Муратов).

Также бронзовая медаль в активе Дианы Макогонюк из Севастополя (до 62 кг, тренер – Николай Голиков).

Всего в соревнованиях приняли участие 40 спортсменок из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области. Были разыграны 10 комплектов наград. Победители получили путевки на чемпионат России.

источник: «Крымский спорт»

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