Прямо сейчас:
Главная | Спорт | У сборной Крыма – три медали на чемпионате ЮФО по женской борьбе, две из которых – золотые
Новости Республики
У сборной Крыма – три медали на чемпионате ЮФО по женской борьбе, две из которых – золотые
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

У сборной Крыма – три медали на чемпионате ЮФО по женской борьбе, две из которых – золотые

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 18:51 12.02.2025

Три медали (два «золота» и одну «бронзу») завоевала сборная Крыма на прошедшем 8-9 февраля в Славянске-на-Кубани Краснодарского края чемпионате Южного федерального округа по женской борьбе.

Чемпионками ЮФО в своих весовых категориях стали кандидаты в мастера спорта России – воспитанница КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район) Мария Звягинцева (до 50 кг, тренеры – Андрей Добрынин, Игнат Грек и Асан Чалбаш) и выпускница КСП УОР, воспитанница ГБУ РК «СШ № 7» Амиде Языджиева из Симферополя (до 55 кг, тренеры – Амет Юлдашев и Андрей Добрынин).

Узнайте больше:  В Крыму хотят возродить гандбол. Первый турнир прошёл в Первомайском

На бронзовую ступеньку пьедестала почета поднялась опытнейшая мастер спорта России Светлана Тихоненко из Симферополя (до 59 кг, тренер – Ахтем Муратов).

Также бронзовая медаль в активе Дианы Макогонюк из Севастополя (до 62 кг, тренер – Николай Голиков).

Всего в соревнованиях приняли участие 40 спортсменок из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области. Были разыграны 10 комплектов наград. Победители получили путевки на чемпионат России.

источник: «Крымский спорт»

 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x