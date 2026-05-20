Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | У севастопольских спортсменов — серебряные медали первенства России по спортивному туризму
Новости Республики
У севастопольских спортсменов - серебряные медали первенства России по спортивному туризму
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

У севастопольских спортсменов — серебряные медали первенства России по спортивному туризму

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:37 20.05.2026

В ущелье Адыл-Су в Приэльбрусье состоялись главные старты страны: первенство и чемпионат России по спортивному туризму на горных дистанциях. Участников ожидали дистанции на высоте более 2500 метров и непростые погодные условия — дождь, снег и, как следствие, влажная и опасная трасса.

Севастопольцы Никита Калиниченко и Никита Колесниченко впервые принимали участие в соревнованиях такого высокого уровня и стали вторыми в дисциплине «дистанция — горная связка» среди юниоров.

В чемпионате приняли участие члены спортивной сборной города: Мария Вассерман, Иван Добрыдин, Алиса Печь и Игорь Ткачев. Участникам пришлось адаптироваться к высоте, переменчивой погоде и особенностям рельефа. В результате в горных связках наши спортсмены заняли 6-е и 8-е место, а в группе стали седьмыми.

Узнайте больше:  Севастопольские семьи могут получить региональный маткапитал

Все спортсмены — члены спортивной сборной города. Никита Колесниченко, Никита Калиниченко и Алиса Печь занимаются в Балаклавском доме детского и юношеского творчества, Мария, Иван и Игорь — спортсмены СШОР №7.

Тренирует юниоров Наталья Калиниченко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 6

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.