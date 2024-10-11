У севастопольский спортсменов – семь медалей на первенстве России по парусному спорту в Сочи

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 17 и 19 лет, юниоры и юниорки до 21 и 24 лет – всего более 160 яхтсменов из 12 регионов РФ.

В условиях порывистого и очень переменчивого ветра организаторам удалось провести 8 гонок в швертботах и 11 в парусных досках.

7 медалей завоевали в рамках первенства севастопольцы, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

У юниоров до 21 года на парусной доске IQF первенствовал Иван Ковбасюк.

В этом же классе, но уже среди юношей до 19 лет, «золото» у Дмитрия Нестеренко.

Гонки парусных досок принесли еще несколько наград севастопольцам. В соревнованиях спортсменов до 19 лет «серебро» в активе Екатерины Ковалевой (девушки) и Геннадия Нестеренко (юноши), «бронза» – у Миланы Ереминой (девушки). У юношей до 17 лет третьим стал Александр Богачев.

Среди юниорок до 21 года в классе «Лазер-радиал» «бронзу» взяла Елизавета Чехлатая. Для воспитанницы севастопольского филиала ЦСКА этот класс является новым, так как до этого она выступала в «Лазере 4,7».

Отметим, что соревнования носили статус отборочных в сборные России разных возрастов.

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