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У севастопольский спортсменов – семь медалей на первенстве России по парусному спорту в Сочи
автор фото Алексей Токарев, Всероссийская Федерация парусного спорта

У севастопольский спортсменов – семь медалей на первенстве России по парусному спорту в Сочи

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:25 11.10.2024

В Сочи на базе ФГБУ «Юг Спорт» 1-7 октября прошло первенство России по парусному спорту в олимпийских классах яхт («470», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «49-й», «49-й FX», «Накра 17» и парусная доска IQF).

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 17 и 19 лет, юниоры и юниорки до 21 и 24 лет – всего более 160 яхтсменов из 12 регионов РФ.

В условиях порывистого и очень переменчивого ветра организаторам удалось провести 8 гонок в швертботах и 11 в парусных досках.

7 медалей завоевали в рамках первенства севастопольцы, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

У юниоров до 21 года на парусной доске IQF первенствовал Иван Ковбасюк.

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В этом же классе, но уже среди юношей до 19 лет, «золото» у Дмитрия Нестеренко.

Гонки парусных досок принесли еще несколько наград севастопольцам. В соревнованиях спортсменов до 19 лет «серебро» в активе Екатерины Ковалевой (девушки) и Геннадия Нестеренко (юноши), «бронза» – у Миланы Ереминой (девушки). У юношей до 17 лет третьим стал Александр Богачев.

Среди юниорок до 21 года в классе «Лазер-радиал» «бронзу» взяла Елизавета Чехлатая. Для воспитанницы севастопольского филиала ЦСКА этот класс является новым, так как до этого она выступала в «Лазере 4,7».

Отметим, что соревнования носили статус отборочных в сборные России разных возрастов.

 

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