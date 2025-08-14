У Севастопольского роддома №2 — беспрецедентный результат по снижению младенческой смертности

В Минздраве России отметили впечатляющие результаты работы Севастопольской системы здравоохранения в сфере охраны здоровья матери и ребенка.

Младенческая смертность сегодня является одной из самых низких в стране. И говоря о помощи матери и ребенку, формат, когда новорожденный ребенок имеет максимальную медицинскую защиту, реализовали в полном объеме, — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

С начала 2025 года в Родильном доме № 2 уже было принято более двух тысяч родов. В учреждении есть родовые залы, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимационные. Здесь могут выполнить сложнейшие операции и мамам, и появившимся на свет детям.

В Севастополе младенческая смертность – одна из самых низких по стране. Это стало возможным благодаря большой команде медицинских работников: акушерам-гинекологам, неонатологам, реаниматологам, которые помогают оказывать эту помощь нашим деткам, чтобы они были здоровы. Ну и конечно благодаря модернизации, которая прошла в родильном доме. Мы благодарны губернатору Михаилу Развожаеву за внимание к вопросам материнства и детства и поддержку, которая уже дает результаты, – отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Елена Леванович.

Роддом рассчитан на 130 мест. В медучреждении 11 родильных залов, три операционных, отделение патологии беременных на 50 мест, послеродовое отделение – все они оснащены новым оборудованием. В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных установлены аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных и открытые реанимационные системы. Здесь выхаживают новорожденных весом от 500 граммов, а также младенцев с врожденными патологиями. Само же родильное отделение оснащено современной аппаратурой для непрерывного наблюдения за состоянием матери и ребенка.

После капитального ремонта роддом получил много современной аппаратуры, позволяющей организовать достаточно эффективное наблюдение за пациентами. То есть мы получаем возможность в постоянном режиме контролировать артериальное давление, пульс, сатурацию, также необходимые лабораторные анализы. Это позволяет вовремя вмешаться при отклонении данных показателей от нормы, – сообщил заведующий отделением анестезиологической реанимации Константин Долгов.

Рядом с каждой кроватью специальные мониторы, позволяющие непрерывно отслеживать важные параметры здоровья пациенток в реальном времени. Все данные автоматически поступают на единый центральный экран. Раньше медицинской сестре приходилось регулярно обходить палаты, чтобы выявить возможные нарушения состояния женщин. Теперь же весь мониторинг осуществляется централизованно — дежурная сестра имеет возможность следить за состоянием всех пациенток одновременно, прямо с рабочего места, не отрываясь от выполнения текущих обязанностей.

Благодаря реализации национального проекта «Семья» в 2025 году были выделены средства на закупку 180 единиц дополнительного оборудования для родильного дома. Появился еще один аппарат гипотермии, который позволяет свести до минимума ситуацию, где требуются реанимационные мероприятия в результате тяжелой асфиксии, аппарат оксида азота для оказания помощи тяжелым пациентам, аппараты ИВЛ, которые сочетают в себе высокочастотную, традиционную и вспомогательную вентиляции, открытая реанимационная система для родильных залов.

Благодаря модернизации родильный дом получил статус акушерского стационара третьего уровня. В перспективе планируется создание полноценного перинатального центра. Для этого в рамках государственной программы проводится ремонт и переоснащение грудничкового корпуса, общая строительная готовность которого на сегодня составляет 85%.

