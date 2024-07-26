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У севастопольской байдарочницы Анастасии Долговой – четыре «золота» на чемпионате России в Воронеже
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

У севастопольской байдарочницы Анастасии Долговой – четыре «золота» на чемпионате России в Воронеже

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:39 26.07.2024

Четыре золотых медали завоевала на прошедшем в Воронеже чемпионате страны по гребле на байдарках и каноэ заслуженный мастер спорта России Анастасия Долгова из Севастополя (тренеры – Вадим и Ирина Никитенко).

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 30 регионов РФ. В программу были включены заезды на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 м в одиночках, а также в двойках и четверках.

Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, Анастасия Долгова была лучшей в заезде байдарок-одиночек на 200 м, в паре со Светланой Черниговской из Волгоградской области выиграла заезды байдарок-двоек на дистанциях 200 и 500 м, а также дистанцию 500 м среди байдарок-четверок (в компании со Светланой Черниговской, Марией Медведевой из Саратовской области и Анастасией Панченко из Омской области).

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Отметим также, что в заезде байдарок-четверок на 500 м «бронзу» завоевала еще одна представительница Севастополя – Полина Никитенко (вместе с Тамарой Дарпинян из Краснодарского края, Александрой Бондаренко из Ростовской области и Валерией Бобкиной из Воронежской области).

По итогам соревнований в Воронеже тренерский штаб сборной России сформирует список спортсменов-участников на международные соревнования «Кубок Доброй Воли 2024» и чемпионат мира по неолимпийским видам программы.

источник: «Крымский спорт» 

 

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