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У севастопольцев – четыре медали Всероссийских соревнований по рукопашному бою в Краснодаре
фото: ВКонтакте, управление спорта города Севастополя

У севастопольцев – четыре медали Всероссийских соревнований по рукопашному бою в Краснодаре

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:20 10.07.2024

4 медали (1 золотую и 3 бронзовых) завоевала сборная Севастополя на прошедших в Краснодаре Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Кубок Чёрного моря» на призы Фонда развития медицины и контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски.

В них приняли участие 444 спортсмена из 26 регионов России (от самых юных бойцов, до 11 лет, до взрослых участников).

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Из севастопольцев в своей категории первенствовала Анастасия Бондаренко, «бронзу» взяли Ростислав Новиков, Алексия Глеч и Варвара Кожемяко.

источник: «Крымский спорт»

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