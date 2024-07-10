У севастопольцев – четыре медали Всероссийских соревнований по рукопашному бою в Краснодаре

4 медали (1 золотую и 3 бронзовых) завоевала сборная Севастополя на прошедших в Краснодаре Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Кубок Чёрного моря» на призы Фонда развития медицины и контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски.

В них приняли участие 444 спортсмена из 26 регионов России (от самых юных бойцов, до 11 лет, до взрослых участников).

Из севастопольцев в своей категории первенствовала Анастасия Бондаренко, «бронзу» взяли Ростислав Новиков, Алексия Глеч и Варвара Кожемяко.

источник: «Крымский спорт»

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