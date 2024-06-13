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У спортсменок-крымчанок – две «бронзы» на первенстве России по горному бегу вверх-вниз
фото: ВКонтакте, Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

У спортсменок-крымчанок – две «бронзы» на первенстве России по горному бегу вверх-вниз

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:30 13.06.2024

В Ярославле прошло первенство России по горному бегу вверх-вниз. В активе крымских спортсменок – две «бронзы».

На пьедестал почета поднялись воспитанницы Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва им. Л. Ф. Ярового (Краснолесье, Симферопольский район) – Алина Сакир (среди девушек до 18 лет, 2 км, 9.07 мин.) и Милана Кузьмина (среди юниорок до 20 лет, 4 км, 19.56 мин.). Обе спортсменки тренируются под руководством Илоны Захаровой, — сообщает «Крымский спорт»

 

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