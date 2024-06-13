У спортсменок-крымчанок – две «бронзы» на первенстве России по горному бегу вверх-вниз

На пьедестал почета поднялись воспитанницы Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва им. Л. Ф. Ярового (Краснолесье, Симферопольский район) – Алина Сакир (среди девушек до 18 лет, 2 км, 9.07 мин.) и Милана Кузьмина (среди юниорок до 20 лет, 4 км, 19.56 мин.). Обе спортсменки тренируются под руководством Илоны Захаровой, — сообщает «Крымский спорт».