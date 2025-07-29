У спортсменов Крыма – 27 медалей на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ГТФ в ОАЭ

В Аль-Айне (ОАЭ) 22-27 июля прошли чемпионат и первенство мира по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 25 стран.

Честь сборной России, которая в итоге выиграла командный зачет, защищали в том числе и 11 крымчан. Наши земляки внесли весомый вклад в успех национальной команды, завоевав 27 медалей (21 золотую и 6 серебряных).

Виктория Туркалова стала серебряным призером чемпионата мира в дисциплине «массоги».

В соревнованиях спортсменов 10-11 лет отличились Анастасия Максимова (два «золота» – хьенг и командный хьенг, а также два «серебра» – массоги и командный тег-тим), Ева Ешанова (два «золота» – массоги и стоп-балл), Нариман Османов (четыре «золота» – массоги, стоп-балл, командные массоги и тег-тим) и Даниил Ламтев (пять золотых наград – хьенг, массоги, стоп-балл, командные массоги и тег-тим).

У девушек 12-14 лет медали взяли Стелла Захарова (три «золота» – массоги, стоп-балл и командный хьенг) и Полина Ермола («серебро» – массоги).

Хорошая коллекция наград у юношей и девушек 15-17 лет: Иван Бакурин («золото» – массоги), Максим Носач («золото» – стоп-балл, «серебро» – командный тег-тим), Амина Исмаилова («золото» – массоги), Никита Тришков («золото» – спецтехнитка, «серебро» – массоги) и Ева Черная («золото» – спецтехника).

источник: «Крымский спорт»

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