У Вечного огня в Севастополе установили новые кабинки для тех, кто несёт Вахту Памяти

В Севастополе у Вечного огня установили новые кабинки для юнармейцев, которые несут Вахту Памяти.

Последний раз кабинки на посту №1 менялись 10 лет назад. По поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в преддверии Дня Победы мы заменили старые кабинки на новые. Точно такие же, как и на посту №1 в Москве — в Александровском саду. Мы обратились к предпринимателям, которые занимаются установкой «умных остановок» и они в короткие сроки привезли нам новые кабинки из Москвы, производитель – компания, которая является поставщиком Кремля, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Владимира Базарова.

В День Победы школьники, достигшие наивысших показателей в учебе будут нести Вахту Памяти.

Пост №1 это визитная карточка нашего города. В этом году 47 вахта и мы очень рады, что в преддверии такой знаменательной даты – 75-летия великой Победы мы получили новые кабинки. До сегодняшнего дня наши ребята несли вахту в кабинках, которым уже более 10 лет. Мы благодарны правительству за то, что оно заботится о нас. 9 мая наши постовцы заступят на Вахту памяти, – сообщила и.о. директора Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи Оксана Коротченко.

Напомним, днем организации круглогодичной Вахты Памяти утверждена дата 9 мая 1973 года. В 1999 году от священного Вечного огня на Сапун горе был зажжен Вечный огонь у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Ежегодно в 44-х образовательных учреждениях города создаются отряды почетных караулов Поста №1, в состав которых входят лучшие юнармейцы, учащиеся с хорошей успеваемостью, активно участвующие в общественно значимой деятельности. Каждый год школу Поста №1 проходят более 900 учащихся.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя