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У жителей и гостей полуострова окунуться в те же воды, что и великий равноапостольный князь Владимир
фото: пресс-служба Крымской митрополии

У жителей и гостей полуострова окунуться в те же воды, что и великий равноапостольный князь Владимир

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:22 17.01.2025

В этом году праздник Крещения Господня обещает быть особенным — у жителей и гостей Крымского полуострова появится возможность окунуться в те же воды, что и великий равноапостольный князь Владимир.

Крещение в 988 году было совершено в единственном тогда в Херсонесе источнике пресной воды — реке, которая своими водами поддерживала жизнь в древнем городе. За прошедшие тысячелетия река ушла под землю и была скрыта от глаз. И только спустя века, в 2023 году, во время строительства «Нового Херсонеса» археологи, проводившие раскопки, нашли эту реку, а инженеры вывели часть ее русла на поверхность.

Сегодня древняя подземная река носит название Героон. Теперь мы можем не только увидеть своими глазами тот живительный поток, но и прикоснуться к его водам, как к осязаемой части истории Руси и Церкви, как к своей личной духовной истории: ведь именно здесь наша общая крещенская купель — всей Руси, всей России, — цитирует пресс-служба Крымской митрополии митрополита Тихона.

Мероприятия пройдут 18 и 19 января в «Новом Херсонесе» и Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря.

Расписание Богослужений:

18 января

10:00 — Божественная литургия,
12:00 — Крестный ход от Свято-Владимирского собора на реку Героон и Великое освящение воды,
17:00 — Всенощное бдение.

19 января

10:00 — Божественная литургия,
12:00 — Крестный ход на морской берег, освящение воды Черного моря.

Раздача Крещенской воды:

Взять освященную воду можно будет в Свято-Владимирском соборе и «Новом Херсонесе», у реки Героон 18 и 19 января с 12:00 после окончания Божественной литургии.

Омовение:

18 января

12:00 — 21:00 — Набережная реки Героон в «Новом Херсонесе».

19 января

12:00 — 21:00 — Набережная реки Героон в «Новом Херсонесе»,
12:00 — 18:00 — Карантинная бухта Свято-Владимирского монастыря.

источник: «Новый Херсонес»

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